Драка 17 мая в одном из населенных пунктов Новохоперского района закончилась для первого ее участника смертью, а для второго – долгим сроком.В тот вечер мужчина с женой много пил. Тут в гости пришел его знакомый, с которым они были, как говорится, на ножах. Гость постучал в окно и пригласил выйти «разобраться». Началась драка, ее разнял сосед.Однако непрошеный гость вернулся. В буквальном смысле на свою погибель. На этот раз хозяин дома схватил нож и ударил им недруга. Потом они еще некоторое время боролись. Но в конце концов раненый мужчина упал. Его противник попросил жену вызвать скорую. Но от удара ножом в живот и обильной потери крови агрессивный знакомый семейной пары умер.За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть, мужчина получил 8,5 лет колонии строгого режима. Он обжаловал приговор, поэтому решение суда еще не вступило в силу.