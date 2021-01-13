На губернаторском Рождественском благотворительном вечере на этот раз было просторно. Кресла расставили с четким соблюдением социальной дистанции. Люди-то собрались там не простые, а золотые. В смысле очень богатые. Или их представители. То есть тоже персоны не простые.Традиционно на таком вечере был организован аукцион. Продавали на нем редкие часы. Деньги перечисляли на помощь одаренным детям. Причем не только прошлого века, но и XIX-го. Последних было немало – 6 из 15-ти.Часы приобрели глава строительной компании «Стэл-инвест» Валерий Лукинов, гендиректор «РИФа» Александр Иванов, бизнесмены Дмитрий Хвастунов, Петр Семенов, Эдуард Краснов и Николай Ольшанский, фермер Александр Князев, гендиректор спецхоза «Вишневский» Антон Пермяков, девелопер Борис Нестеров, инвестор, в недавнем прошлом руководитель регионального отделения Сбербанка Александр Соловьев, учредитель мебельной компании «Ангстрем» Геннадий Чернушкин, глава «ЭкоНивы» Штефан Дюрр, руководитель «Агроэко» Владимир Маслов, гендиректор «ДСК» Андрей Соболев и владелец компании «Молвест» Аркадий Пономарев.Всего за 15 редких часов заплатили 32 миллиона рублей. Губернатор Александр Гусев выразил уверенность, что эти деньги помогут одаренным детям развить их таланты.