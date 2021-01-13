В Новохоперском районном суде вынесли приговор 33-летнему жителю села Елань-Колено.2 августа мужчина, будучи пьяным, ехал на своей «Ладе» по дороге «М Дон – Бобров – Таловая – Новохоперск». Он решил обогнать автомобиль, двигавшийся впереди. И выехал на встречную полосу. Там он заметил мопед, на котором ехали двое школьников. Водитель легковушки вернул машину назад, на ту половину дороги, где был. Но и 13-летний мальчик на мопеде вильнул туда же. В итоге аварии избежать не удалось. И удар был такой силы, что и 13-летний водитель мопеда, и его 12-летний пассажир погибли.Суд приговорил водителя «Лады» к 10 годам колонии общего режима с лишением права управления каким-либо транспортом на три года. Осужденный мужчина приговор обжаловал, поэтому пока он в законную силу не вступил.