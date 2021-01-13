Матчем в Челябинске против местного «Челмета» хоккеисты «Бурана» завершали выездную серию. И надо сказать, сделали это удачно.Первый период получился довольно скучным. А вот в начале второго игрок «Челмета» Павел Дорофеев все-таки сумел протолкнуть шайбу в сетку в сутолоке у ворот 18-летнего Захара Виноградова. В этом эпизоде молодой голкипер выручить не смог, но зато потом выручал. За что после матча и удостоился персональной похвалы и.о. главного тренера Михаила Бирюкова.Решающим эпизодом матча стал эффективно использованный тайм-аут, взятый тренерским штабом «Бурана» в самом конце третьего периода. Оставив ворота пустыми, «ураганные» вышли с шестью полевыми игроками. И риск на этот раз оправдал себя. Хорошо разыграв «лишнего», Ивана Яценко вывели на бросок без каких-либо помех. И он не промахнулся – 1:1. Овертайм!В дополнительное время команды сыграли всего полминуты. В самом дебюте овертайма Максиму Денежкину удался классный кистевой бросок, который принес «Бурану» волевую победу – 2:1.В активе «ураганных» теперь 30 очков. «Буран» по-прежнему занимает 24 место – третье с конца в таблице ВХЛ. В следующем матче 22 января «ураганные» в Воронеже сыграют с ХК «Ростов». Южные соседи сейчас занимают 13 место с 44 очками. Игра начнется в 19.00.