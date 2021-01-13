В Воронежском гарнизонном суде рассмотрели дело командира одного из подразделений радиоэлектронной борьбы, базирующегося в столице Черноземья. Этот военный начальник не был поборником жесткой дисциплины. Он предлагал солдатам уходить в «самоволку» по таксе – 1 тысяча рублей за день. На поверке на имена отсутствующих должны были откликаться другие «срочники», с которыми проводили соответствующую «работу».По данным следствия, мужчина таким образом дал отдохнуть пятерым солдатам. Однако лишь три из них также попали под суд.Первый отсутствовал аж 148 дней – практически половину службы, причем один раз его не было в части два месяца. Все это время «срочник» жил у знакомого. Заплатит он за этот отдых от службы штраф в 70 тысяч рублей.Другой персонаж отсутствовал в части с октября 2019-го по апрель 2020 года с незначительными перерывами. Был он в это время у своей девушки (ей он заявлял, что получал законные увольнительные) и у родителей в Панино. Надо сказать, что он достаточно свободно пользовался карточкой подруги, с которой и перечислял деньги командиру – всего 45 тысяч. Этот солдат заплатит штраф в 40 тысяч рублей.И, наконец, на третьем все и «погорели». Рядовой ушел в оплачиваемую «самоволку» 5 марта, а 16 апреля в часть его вернул уже сотрудник ФСБ. За этот срок солдат заплатил 41 тысячу рублей своему командиру. Денег он в итоге не лишился, но два месяца служил до первого нарушения, грозящего дисциплинарным батальоном.Командир же получил небольшой штраф – всего 10 тысяч рублей. В суде учли, что полученные от солдат деньги он не клал себе в карман, а тратил на стройматериалы для ремонта в части и на другие связанные с ним работы. К тому же после разоблачения он публично извинился перед всем личным составом подразделения.