В мэрии Воронежа выложили видео уборки дорог от снега. Метель в столице Черноземья началась примерно с полудня и пока не утихает. Синоптики надеются, что стихия успокоится только ночью.На съемке видно, что машинам коммунальщиков активно помогают экипажи ГИБДД. Они «расчищают» трафик впереди и позади автомобилей, очищающих снег.В мэрии не исключили краткосрочного перекрытия движения в случае заносов на отдельных участках дорог. Однако сейчас их вроде бы удается избежать.Тем не менее сервис Яндекса выдает информацию о 9-балльных пробках (то есть, ситуация по сравнению с дневной ухудшилась в 1,5 раза). Это значит, что город практически стоит. Относительно свободны дороги только на левом берегу (за исключением участка Ленинского проспекта недалеко от Чернавского моста и улицы Остужева у кольца).