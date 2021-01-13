Плохо закончилась алкогольная вечеринка на улице Ленинградской Левобережного района. К 35-летнему местному жителю в гости пришел его 39-летний знакомый. Приятели выпили и превратились во врагов, началась драка. Гость схватил нож и ударил хозяина в грудь, а потом сбежал. Раненого мужчину на скорой отвезли в больницу. Врачи сообщили о пациенте в полицию.39-летнего мужчину задержали в Левобережном районе. Он признался в том, что ранил приятеля. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» (до десяти лет лишения свободы).