Воронежские синоптики дали прогноз, когда закончится метель. Оказалось, что ждать придется еще достаточно долго.- Сильный снегопад с достаточно мощным ветром продлится ориентировочно до трех часов ночи четверга, 14 декабря, - рассказал руководитель Воронежского гидрометцентра Александр Сушков. – С трех до шести утра он тоже будет идти, но уже не так интенсивно. А днем просто будут перепархивать снежинки. Однако со второй половины 15 января непогода снова возобновится. Но снегопад будет уже не таким сильным – примерно вдвое, а то и втрое слабее. Далее начнется резкое похолодание, которое может продлится до конца января.Кстати, на сайте регионального гидрометцентра несколько изменили прогноз на ближайшие дни. С 14 по 17 января ночью температура с -5 понизится до -16. А днем – с -1 до -13.Сейчас со стихией активно борются коммунальщики, чистящие дороги на машинах. Им помогают экипажи ГИБДД, которые расчищают путь для прохода автомобилей, убирающих снег.