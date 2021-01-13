Вечером во вторник, 12 января, в лесу, расположенном в воронежском микрорайоне «Новый» на улице 9 Января, случилась трагедия. В доме, расположенном неподалеку, куда-то пропал мужчина. Его жена и брат, обеспокоенные тем, что родственник не отвечает на звонки, бросились его разыскивать. И в ближнем лесу увидели пропавшего. Мужчина висел на дереве. Спасти его уже было невозможно.- Сотрудники Следственного комитета приехали на место ЧП (трагедия случилась недалеко от дома № 241/15 на улице 9 Января) около 17.30. На теле мужчины видимых следов насилия не обнаружили, его отправили на судебно-медицинскую экспертизу. Наши работники опрашивают родных, друзей и знакомых погибшего, - рассказали в региональном СУ СК.