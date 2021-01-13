В среду, 13 января, в 9.25 в селе Петропавловка у дома № 135 на улице Победы, недалеко от остановки общественного транспорта случилась авария.По данным полиции, 37-летний житель Павловска, управлявший «Шевроле-Лачетти», потерял контроль над машиной. Иномарка врезалась в столб линии электропередач и слетела с дороги. Машину разорвало надвое, она превратилась в груду обломков. Водитель чудом остался жив, но получил тяжелые травмы. Его отвезли в местную больницу.Полицейские выясняют причины ДТП. Впрочем, одна из них лежит на поверхности – сложные погодные условия, которых водитель, видимо, не учел.