Во вторник, 12 января, в полицию обратилась 61-летняя жительница Воронежа. Женщина рассказала, что днем к ней домой на переулок Газопроводный Советского района пришла знакомая со своим гражданским мужем. Непрошеная гостья потребовала вернуть ей долг. Хозяйка заявила, что сейчас у нее денег нет. Тогда гражданский муж, обидевшийся за свою супругу, решил уладить конфликт радикально. Он отобрал у должницы телефон, стоивший около четырех тысяч рублей. После этого семейная пара удалилась.Оперативники задержали мужчину, решившего попробовать себя в роли судебного пристава, на квартире его гражданской жены. Он заявил, что телефон уже сдал в ломбард. В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы. До суда его отпустили под подписку о невыезде.