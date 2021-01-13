Нож стал последним аргументом 30-летней жительницы Воронежа в споре с ее 36-летним знакомым, приглашенным к праздничному столу в ночь со 2 на 3 января. Раненный в шею мужчина сумел оказать сопротивление и выбежал на улицу, где попросил о помощи. Прямо от дома на улице Минской его доставили в больницу, где мужчине смогли спасти жизнь.По сообщению врачей о криминальном ранении на место преступления отправились оперативники и задержали подозреваемую. В полицейском участке девушка созналась в преступлении. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье «убийство».На время следствия фигурантке избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Подозреваемой грозит до 15 лет тюрьмы.