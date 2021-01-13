Снос торгового центра «Народный», расположенного в микрорайоне «Машмет» по адресу: улица Дубровина, 3в, временно отложили. Такое решение приняли в 19-м арбитражном апелляционном суде.Торговый центр временно спасла кассационная жалоба ПАО «Сбербанк». В этом финансовом учреждении выдвинули предложение не торопиться со сносом, пока дело не пройдет все возможные инстанции российской Фемиды. Иначе, если все-таки окончательное решение примут в пользу владельца ТЦ – компании «Еврострой» - может сложиться абсурдная ситуация, если он уже будет разрушен. В апелляционном суде с доводами банка согласились.Напомним, сноса ТЦ «Народный» требуют представители департамента имущественных и земельных отношений (ДИЗО). Дело в том, что в 2019 году раскрыли мошенническую схему. По ней земля, на которой находится торговый центр, в 2008 году незаконно выбыла из государственной собственности. В ДИЗО решили, что распоряжаться ею теперь должны именно в региональном правительстве, а не посторонние коммерсанты.Но своя правда есть и у компании «Еврострой». Бизнесмены утверждают, что приобрели участок под строительство ТЦ в 2015 году, и к мошеннической схеме, по которой он ушел из собственности региональных властей, не имеют никакого отношения.Ранее в судах принимали сторону ДИЗО. Сначала удовлетворили иск о сносе ТЦ, а потом отклонили две жалобы коммерсантов, владеющих этим торговым центром и работающих в нем. Будет ли новое решение Фемиды поворотом в другую сторону, или просто снос на какое-то время оттянут, пока неясно.