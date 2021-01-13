Начавшаяся сильная метель значительно осложнила трафик на дорогах Воронежа. Хотя до часа пик еще далеко, специализированный сервис Яндекса уже показывает пробки в 6 баллов. Особенно затруднено движение в центре города на улице Плехановской на подъезде к площади Ленина и почти на всем протяжении проспекта Революции. Тяжело проехать и по другому проспекту – Московскому. Традиционно вынуждены плестись машины на участке до проспекта Труда, возле Центрального автовокзала и на Памятнике Славы. Средняя скорость на этих участках не превышает 5 км/час.В мэрии тем временем заявили, что, хотя снегопад пошел раньше, чем прогнозировали, комбинаты благоустройства оказались к этому готовы. Специальные машины и коммунальные работники убирают дороги и посыпают их песком. Тем не менее в городской администрации допускают, что движение, особенно вечером, будет затруднено. Что мы уже и видим на практике.Водителей призывают не делать резких маневров, не превышать скорость и вообще проявлять терпение, чтобы избежать ДТП и в лучшем случае долгого ожидания гаишников, а в худшем – больницы в «ковидных» условиях.