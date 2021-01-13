В Панинском районе завершился суд над 36-летней многодетной матерью, не уследившей за своей 4-летней дочкой, которая утонула в местном пруду. Напомним, трагедия произошла 21 июня 2020 года. Женщина отдыхала со своим гражданским мужем и семью детьми в возрасте от 2 до 13 лет у водоема в поселке Перелешино. При этом многодетная мать находилась в нетрезвом состоянии. Оставив своих детей на берегу, она пошла купаться, но начала тонуть. Гражданский муж бросился ее спасать. В этот момент дети остались без присмотра взрослых. Четырехлетняя девочка зашла в пруд и утонула.В отношении горе-матери возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В ходе следствия женщина полностью признала свою вину.Суд приговорил ее к году исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства. Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован в течение 10 дней.