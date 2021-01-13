На сайте правительства Воронежской области опубликовали акт историко-культурной экспертизы объекта культурного наследия регионального значения «Дом Шуклиных». Речь идет о здании №70 по улице Карла Маркса. Как говорится в документе, экспертиза необходима для последующих ремонтно-реставрационных работ. Экспертные работы завершили 25 декабря 2020 года.Зажиточная воронежская купеческая семья Шуклиных, чьим именем назван дом, стала владеть усадебным участком в середине XIX века. Их состояние складывалось из доходов от бакалейной торговли и сдачи в аренду нескольких других домов в городе. Дом №70 стал первым четырехэтажным жилым зданием в Воронеже. Основные строительные работы завершились в 1902 году.С тех пор здание, фасад которого выполнен в духе эклектики, не раз «теряло» свои «части». Так, в годы Великой Отечественной войны была утрачена кровля, а также произошли внутренние разрушения. А, например, в 2017 году из-за аварийного состояния несущих конструкций был демонтирован литой чугунный навес перед главным входом в здание. Сейчас он находится на временном хранении в Департаменте строительной политики Воронежской области.Эксперты отметили, что в интерьере здания до сих пор сохранилась чугунная лестница и частично двухуровневый подвал. Но при обследовании, в частности, каменных стен установлены трещины, отклонения от вертикали, разрушения перемычек, ослабленные участки стен. Есть нарушения и других конструктивных элементов.В акте также сообщается, что нужно провести реставрацию балконов с воссозданием декоративного профилированного штукатурного пояса, реставрацию аварийных участков перекрытий подвала и реставрацию и укрепление литого чугунного навеса над главным входом в здание.Таким образом, навес, который «спилили» еще в 2017 году, должен вернуться на свое место. Как говорится в документе, «геометрия реставрируемого элемента» должна быть сохранена.В то же время рекомендуется частичная замена конструкций крыши, работы по утеплению и изоляции чердачного перекрытия, реставрация кирпичной кладки, устройство системы антиобледенения и некоторые другие работы.Эксперты считают, что необходимо убрать существующие пластиковые оконные проемы и установить двойные деревянные рамы с двухкамерным стеклопакетом с расстекловкой, соответствующей историческому облику здания. Также нужно убрать кондиционеры и воздуховоды с дворовых фасадов здания.