39-летняя женщина, живущая в Коминтерновском районе, решила купить в интернете готовый дачный домик. Она зашла на сайт ООО, якобы занимающегося производством мебели. И заказала домик, стоивший более 60 тысяч рублей. Общалась она с «продавцом» по номеру телефона, зарегистрированному в Нижегородской области. Женщина отправила деньги на указанные реквизиты. После этого сайт перестал подавать признаки жизни. Ну и, понятное дело, никакого домика несостоявшаяся дачница не получила.Женщина обратилась в полицию. Стражи порядка возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Если аферистов поймают, их могут посадить на пять лет.В региональном ГУ МВД сообщили, что 12 января было десять схожих мошеннических действий, из-за которых доверчивые люди лишились более 500 тысяч рублей. И советуют, как не попасться на удочку аферистов в Сети:внимательно изучайте текст объявления;встречу с продавцом/покупателем нужно назначать в безопасном и людном месте;не нужно давать предоплату;нельзя передавать свои личные данные – паспорт, банковские карты и т.д.не переходите по подозрительным ссылкам в сообщениях, по ним можно поймать вирусы;загляните в профиль продавца и посмотрите на совершенные им сделки.