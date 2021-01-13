Пресс-служба мэрии сообщила о временном прекращении движения троллейбусов маршрутов №7 и №8 в связи с переносом на новые опоры контактной сети.По информации «Воронежассажиртранса», 90% работ уже выполнены, но остались самые трудоемкие участки в центре города.- В настоящее время работы продолжаются на улице Пушкинской, где из-за высокой концентрации сетей бытовых линий, обслуживающих административные и жилые здания, отсутствует возможность оперативного единовременного отключения сетей для выполнения работ, - рассказал генеральный директор МКП МТК «Воронежпассажиртранс» Андрей Братякин.Одновременно с монтажом сети осуществляется ее диагностика и дефектовка. Работы эти обещают завершить до 1 февраля. С этого дня троллейбусы вернут на маршруты.