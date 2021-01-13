Во вторник, 12 января, в 21.15 у дома № 87 Г на улице 9 Января 26-летний водитель «Тойоты МАРК 2», двигавшийся со стороны Пирогова в направлении проспекта Труда, сбил переходившего дорогу в 130 метров от «зебры» мужчину. Потом на пешехода еще и наехал «Фольксваген Тигуан». За рулем немецкой машины находился 32-летний мужчина.Пешеход получил тяжелые травмы, но остался жив. Его отвезли в больницу. Личность сбитого мужчины до сих пор не установили – документов при нем не нашли. На вид ему около 40 лет.Полицейские продолжают выяснять обстоятельства ДТП и личность пострадавшего пешехода.