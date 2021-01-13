В 2020 году в лесах Воронежской области инспекторы убрали более 100 рекламных щитов и баннеров. Несанкционированную рекламу развешивали в том числе на растущих деревьях.- Рекламные щиты можно часто встретить вдоль автомобильных трасс, проходящих по лесному фонду, в местах отдыха граждан. Они не только портят внешний вид леса. Предприимчивые бизнесмены зачастую крепят щиты прямо к стволам проволокой и гвоздями, не особенно заботясь о состоянии деревьев и причиняя им вред, - отметили в управлении лесного хозяйства Воронежской области.Только в Сомовском лесничестве за год демонтировали 48 незаконных рекламных конструкций. Сняты щиты и таблички в Пригородном, Давыдовском и других лесничествах. За размещение рекламы на деревьях грозит административная ответственность по статье 8.28 КоАП РФ.