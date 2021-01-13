К утру среды, 13 января, в Воронежской области зарегистрировали 388 новых случаев заболевания коронавирусом. В то же время болезнь победили 394 человека. Таким образом количество выздоровлений превысило ежедневный прирост, что является одним из признаков стабилизации ситуации.К этому дню общее количество заболевших в регионе с начала эпидемии достигло 51276 человек, а количество выздоровевших – 45662.Выросло и число смертельных случаев. На 13 января от болезни умерли 24 человека. В списке жертв коронавируса 1497 жителей Воронежской области.