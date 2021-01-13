Калачеевские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении группы обвиняемых в краже денег из банкомата.В ночь на 19 марта 2020 года неизвестные раскурочили банкомат, расположенный в административном здании села Пришиб Калачеевского района. Однако их спугнула сработавшая сигнализация, преступники бросили свои инструменты у вскрытого банкомата, так и не сумев добраться до находившихся в нем 920 тысяч рублей, и скрылись.По указанному адресу прибыла оперативная группа, которая изучила записи камер видеонаблюдения и установила, что злоумышленники уехали на автомобиле «Киа Рио». Позже машину нашли брошенной в лесополосе на трассе «Калач-Воробьевка».В ходе совместной операции с бойцами Росгвардии двоих подозреваемых задержали на остановке общественного транспорта в Воробьевском районе, где они ожидали третьего подельника. Дождавшись его, полицейские повязали и третьего налетчика. Подозреваемыми оказались два жителя Ставропольского края, 40 и 48 лет, и 46-летний уроженец Рязанской области.- В отделе полиции в ходе личного осмотра у одного из обвиняемых полицейские обнаружили рукописную карту Калачеевского района с указанием адресов помещений, на территории которых установлены банкоматы, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.Выяснилось также, что автомобиль, на котором передвигались подозреваемые, угнан в Тамбовской области, а номера на нем поддельные.В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье «кража». В настоящее время материалы уголовного дела направлены в Калачеевский районный суд для рассмотрения по существу.