Железнодорожный райсуд Воронежа продлил меру пресечения для 24-летнего участкового, сбившего 9 июня 2020 года троих пешеходов на Ленинском проспекте. Напомним, один из них – 42-летний мужчина – погиб на месте, две женщины в тяжелом состоянии попали в больницу. Позже одна из них скончалась.Причиной трагедии стало нарушение правил дорожного движения, в результате которых \\"Тойоту\\" участкового выбросило на тротуар, где в этот момент находились люди.На этот раз домашний арест полицейскому продлили еще на месяц – до 8 февраля.