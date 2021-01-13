В Поворино Воронежской области в 4.28 13 января поступил вызов в службу спасения. В многоквартирном доме на улице Заводской в двухкомнатной квартире возник пожар. Приехавшие на место спасатели обнаружили очаг возгорания на кухне площадью 10 квадратных метров: по какой-то причине загорелась стиральная машина.В тушении пожара приняли участие 11 человек и 3 единицы техники. ЧП ликвидировали в течение 14 минут. Огонь полностью уничтожил стиральную машину и повредил пол на кухне. К счастью, никто из жильцов квартиры и дома не пострадал.Причины возгорания выясняют эксперты.