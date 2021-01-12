В Воронеже работники фирмы, торгующей мясной продукцией, написали жалобу в госинспекцию труда на своего работодателя, который в течение пяти месяцев не платил им зарплату.- Инспекторы выявили, что индивидуальный предприниматель допустил задолженность перед 20 работниками за июнь-октябрь 2020 года на общую сумму 599 тысяч рублей. За нарушение трудового законодательства работодатель привлечен к административной ответственности. Выявленный долг он погасил в полном объеме, - сообщили в государственной инспекции труда в Воронежской области.