С нового года воронежцам, проживающим в многоквартирных домах, будут больше начислять за капитальный ремонт. Размер взноса увеличится на 36 копеек и составит 9,44 копейки с квадратного метра жилплощади.Повышение минимального размера взноса на капремонт по сравнению с прошлым годом составит 4%, что в пределах российского индекса инфляции за 11 месяцев 2020 года (4,05%) и значительно ниже индекса потребительских цен в Воронежской области за тот же период (по данным Воронежстата – 5,9%), отметили в Фонде капремонта региона.Напомним, год назад размер минимального взноса вырос с 6,6 рубля сразу до 9,08 рубля. Такое резкое повышение тогда объяснили длительной (с 2015 по 2020 год) «заморозкой».