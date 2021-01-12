12 января в Воронеже стартовал прием заявок на премию общественно-государственного признания «Добронежец-2021». В этом году организаторы ввели новую номинацию «Экзамен на человечность» - чтобы отметить масштабный всплеск гражданской активности в период пандемии коронавируса.- В это непростое время мы увидели беспрецедентное количество новых проектов и инициатив, направленных на помощь воронежцам. При этом максимально важно не столько отметить лучших, сколько растиражировать этот ценный опыт, - отметили в Ресурсном центре поддержки НКО.Заявки принимают до 12 февраля. В конкурсе могут участвовать коммерческие и некоммерческие организации Воронежской области, органы власти, СМИ, представители местных сообществ, а также активные жители региона. Экспертный совет оценит участников в 30 номинациях.С конца февраля до конца марта номинанты презентуют свои проекты на очной защите, а в апреле-мае озвучат имена новых «Добронежцев».Впервые конкурс прошел в 2016 году, с тех пор лауреатами премии стали более 160 жителей Воронежской области.