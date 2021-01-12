12 января в библиотеке имени Никитина открылась выставка, приуроченная к 50-летию Воронежского историко-культурного общества. В январе 1971 года при библиотеке начал работать Общественный совет краеведов во главе с писателем, литературоведом, библиофилом Олегом Ласунским. В 1991 году Совет переименовали в Воронежское историко-культурное общество. Сообщество регулярно проводит публичные краеведческие чтения в «Никитинке». Материалы выступлений краеведов на чтениях публиковались в изданиях «Собеседник», «Записки воронежских краеведов», «Из истории Воронежского края», «Воронежский краеведческий вестник», «Воронежский вестник архивиста», журналах «Битюг», «Русский провинциальный журнал – Воронеж». А также «Воронежской историко-культурной энциклопедии» и «Воронежской энциклопедии» в 2-х томах.Экспозиция рассказывает о людях, стоявших у истоков создания сообщества, и тех, кто и сегодня продолжает изучать историю Воронежского края. На выставке представлены издания известных краеведов, в которых отражено разнообразие направлений их исследований, а также пригласительные билеты на краеведческие чтения и фотографии разных лет.Выставку можно посмотреть до 23 марта в холле 2-го этажа главного корпуса библиотеки (пл. Ленина, 2), вход свободный.