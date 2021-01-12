17 января в филармонии пройдет необычный концерт. Воронежский симфонический оркестр под управлением Игоря Вербицкого сыграют в одной программе произведения Моцарта и Сальери. Программа в рубрике «Исторические мифы и музыка» приурочена к 265-летию и 270-летию со дня рождения композиторов.Они жили в одну эпоху, использовали общие для своего времени композиторские приемы и технику письма, творили для одних и тех же слушателей. Но сегодня Моцарт – один из самых исполняемых в мире авторов, а музыка Сальери звучит крайне редко. Злую шутку с ним сыграл миф о его «злодействе», ставший основой сюжета одной из «Маленьких трагедий» Пушкина. А ведь на самом деле Антонио Сальери был одним из наиболее успешных музыкантов своего времени, выдающимся педагогом, у которого учились Бетховен, Шуберт, Лист. Его творческое наследие насчитывает более 40 опер, многие камерные и симфонические произведения, больше 35 лет он занимал должность придворного капельмейстера в Вене – одну из самых престижных в Европе.В программу войдут увертюры к операм «Горации», «Фальстаф», «Венецианская симфония» и другие сочинения Антонио Сальери. Из бессмертных «хитов» Моцарта прозвучат увертюра и дуэты из оперы «Свадьба Фигаро», первая часть Концерта для фортепиано с оркестром №23 и другие. Вместе с Воронежским академическим симфоническим оркестром их исполнят Яна Сафронова (сопрано), Наталья Пастухова (сопрано), Альбина Плотникова (фортепиано). Музыкальную часть программы дополнят фрагменты «Маленькой трагедии» Пушкина «Моцарт и Сальери» в исполнении Артура Гурьева и Максима Смирнова.Начало в 13.00.