Чартерный рейс «Дубай-Воронеж» с треснувшим лобовым стеклом благополучно сел в аэропорту имени Петра Первого. На борту самолета находились десять человек: семь пассажиров и три члена экипажа. Несмотря на то, что посадка прошла без происшествий, инцидент попал в новости РЕН ТВ.Что привело к трещине, предстоит выяснить техническим службам.Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам \\"Вконтакте\\".