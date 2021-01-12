С конца марта возобновятся рейсы в Воронеж из сурового заполярного Норильска. Об этом сообщили представители авиакомпании «Нордстар», которая будет обслуживать эти полеты.- В прошлом сезоне рейсы из Норильска уже были, - напомнили в воронежском аэропорту. – Тогда из этого северного города самолеты летали до Воронежа, далее брали курс на Сочи. С южного курорта лайнеры направлялись обратно в столицу Черноземья. А потом уже возвращались в Норильск. В каком формате будут осуществляться рейсы сейчас, пока непонятно. Известно только, что полеты запланированы на период с 28 марта по 30 октября.