Госавтоинспекция Воронежской области предупредила водителей о неблагоприятной ситуации на дорогах в связи с ожидаемой 13 января метелью. Напомним, о грядущем снегопаде ранее предупредили МЧС.Из-за метели может снизиться видимость на дорогах, из-за несвоевременной расчистки снега возможны заторы на магистралях.- При неблагоприятных погодных условиях автолюбителям следует увеличить дистанцию до движущихся впереди автомобилей, избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии. Сотрудники ГИБДД рекомендуют водителям по возможности воздержаться от поездок на автомобилях в пределах населенных пунктов - лучше воспользоваться общественным транспортом, а от поездок на дальние расстояния, особенно в ночное время, лучше и вовсе отказаться, - отметили в ГУ МВД России по Воронежской области. – Пешеходы при неблагоприятных погодных условиях, сильных осадках и ограничении видимости также подвержены дополнительному риску на дорогах – в темное время суток лучше надевать одежду со светоотражающими элементами, быть внимательными при переходе проезжей части.Изменение погоды может повлиять и на состояние здоровья - возможны резкие перепады давления. Если вы почувствовали себя плохо в дороге, ни в коем случае не следует продолжать движение, нужно остановиться, вызвать родственников, медиков или сотрудников ГИБДД.В случае возникновения сложной ситуации на дорогах в условиях непогоды участники дорожного движения могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции.