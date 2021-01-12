Полицейские раскрыли ограбление салона микрозаймов на улице Остужева Железнодорожного района, случившееся в июле 2020 года. Молодой мужчина, угрожая сотруднице этой организации ножом, потребовал у нее отдать все лежащие в кассе деньги. Испугавшаяся женщина выполнила требование грабителя.Изучив записи видеокамер салона, полицейские выяснили, что преступник – 29-летний житель Воронежа. Его личность хорошо была известна стражам порядка. Ранее мужчина был судим за грабеж и разбой. Рецидивиста задержали в Рязанской области, где его подозревают в совершении еще двух похожих преступлений. Сейчас решают вопрос об его этапировании в Воронеж. На допросе грабитель заявил, что на налет на салон микрозаймов пошел из-за своего бедственного финансового положения. И сворованные деньги уже потратил.В Воронеже рецидивисту предстоит отвечать перед судом по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». Ему грозит до десяти лет лишения свободы.Напомним, на днях поймали мужчину, 9 января пытавшегося ограбить салон микрозаймов в Бобровском районе. Но там его постигла неудача: и денег в кассе не было, и сотрудница, которой он угрожал пистолетом, оказалась не робкого десятка, - успела нажать на «тревожную» кнопку. Преступника задержали. Он признался в четырех аналогичных ограблениях в Воронеже. Добыча там у него тоже была невелика – в Ленинском районе, к примеру, всего 4800 рублей. Этому грабителю также грозит до десяти лет тюрьмы.