В Россошанском районе полицейские задержали 27-летнего мужчину, который угнал автомобиль и поехал к друзьям. «Пятнадцатая» была припаркована возле одного из магазинов. Владелец решил сбегать «по-быстренькому» за покупками и неосмотрительно не выключил двигатель. Когда вернулся – автомобиля и след простыл. Тогда он обратился к правоохранителям.Как рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 12 января, полицейские осмотрели место происшествия, опросили очевидцев, составили ориентировку. Спустя несколько часов авто нашли на улице Юбилейной в Россоши.А через некоторое время был задержан и злоумышленник – в квартире его знакомых. Он признался, что угнал автомобиль, чтобы доехать до своих друзей, которые устроили вечеринку. Ранее мужчина уже был судим за имущественные преступления.Стражи порядка возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»). Мужчине избрана мера пресечения – обязательство о явке. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.