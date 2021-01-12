Приговоренный к 6 годам колонии за хищение скандальных яблоневых садов директор ООО «Спартан» Владимир Поволоцкий добился УДО. Он подавал прошение в третий раз. Центральный районный суд его удовлетворил. Решение приняли сегодня, 12 января. Об этом сообщили в суде.Напомним, приговор бизнесмену вынесли в 2018 году. Его признали виновным в организации хищения у государства двух земельных участков на кругленькую сумму – почти 900 млн рублей.С 2012 по 2015 годы он провернул сделку и приобрел в собственность земельные участки на улице Шишкова, д.140 «б», уч. 3 и Московский проспект, д.142 «в» общей площадью 76 га. Государственные земли в то время находились в долгосрочной аренде у ОАО «Воронежская опытная сельскохозяйственная станция». На них росли яблоневые сады.Прокуратура области через суд признала недействительными договоры купли-продажи. А бизнесмен был осужден на шесть лет. Большую часть срока ему засчитали, пока он находился в СИЗО. Еще два года он отсидел в колонии. С тех пор он трижды подавал на условно-досрочное освобождение. Первый раз он подал прошение в мае 2020 года. Но сам по непонятной причине отозвал ходатайство. Следующий раз пришелся на начало декабря 2020 года, но тогда райсуд ему отказал.