Воронежских дорожников оштрафовали за нарушение закона о конкуренции.Две фирмы дорожного строительства уличили в картельном сговоре ради сохранения цены контракта на торгах. Цель госаукционов - в игре на понижение цены контракта, чтобы бюджет смог сэкономить на проведении работ, победителем торгов и держателем контракта становится тот участник, что предложит самую низкую цену.В данном случае две фирмы-участника между собой договорились о поддержании цены при проведении аукциона на выполнение работ по ремонту автодорог в районах Воронежской области.- ООО «Дорожное строительство и ремонт» и «Россошанское дорожное ремонтно-строительное управление №1» использовали схему «статист-победитель», в которой роль «статиста» исполнило ООО «ДСР», отказавшись от конкуренции и создав ее видимость, в пользу заранее определенного участниками картеля победителя торгов – ООО «РДРСУ № 1», которое исполнило роль «победителя», - отметили в управлении ФАС по Воронежской области.Победитель торгов в итоге получил контракт с минимальным снижением цены в 1,5% (при начальной (максимальной) цене контракта 258 355 219 рублей).Но после разбирательства следователей и УФАС уличенное в нарушении закона о конкуренции ООО «ДСР» оштрафовали на 48,3 млн рублей.