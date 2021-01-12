В аварии со «скорой», «Лендровером» и «Ладой», случившейся утром 10 января на Площади Заставы, пострадала 25-летняя женщина-врач. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения.Медики подтвердили информацию ГИБДД, что «Форд-Транзит» (машина скорой) ехал с включенными спецсигналами. В автомобиле было два человека: 53-летний водитель и 25-летняя женщина-врач. Пациентов в салоне «скорой» в момент ДТП не везли.Напомним, около 7.10 10 января на перекрестке улиц Плехановской и Среднемосковской столкнулись «скорая», ехавшая на красный свет с включенной «мигалкой», и «Лендровер», двигавшийся на зеленый. «Неотложку» отбросило на «Ладу-Весту». И водителя скорой, и женщину-пассажира после аварии отвезли в больницу.В департаменте здравоохранения также рассказали, что для 44-летней автоледи, рулившей «Лендровером», в 8.15 10 января также вызвали скорую. Ей оказали первую помощь и предложили поехать в больницу, но женщина отказалась. 44-летнему водителю «Лады» услуги медиков, как сообщали и ранее, не понадобились.