Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Богучарской районной больницы избежал наказания за действия, которые привели к инвалидности пациентки. Его освободили, поскольку истек срок давности преступления. Об этом сообщили в Богучарском районном суде 12 января.Напомним, завотделением обвиняли в халатности (2 ст. 293 УК РФ). Однако потом дело переквалифицировали в причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 2 ст. 118 УК РФ).Инцидент случился еще в апреле 2017 года. Тогда в больнице провели сложную операцию. 23-летней девушке удалили металлоконструкции правой верхней конечности.Именно врач, тогда исполнявший обязанности анестезиолога-реаниматолога отвечал за общий наркоз. После этого пациентку, еще не пришедшую в сознание, перевели в хирургическое отделение. Там она впала в кому. Позже у нее установили первую группу инвалидности..