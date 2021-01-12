Маршрут городского автобуса 20 б продлили до микрорайона Тенистый. Ранее он ходил от ж/д вокзал Воронеж-1 до Перхоровича.- Тенистый - отдаленный от Воронежа микрорайон, жители которого остались без привычного сообщения с городом. Поэтому мы с готовностью приняли вариант корректировки нашего маршрута, предложенный управлением транспорта города, так как он будет наиболее удобен воронежцам. Мы продлили и нахождение транспорта на линии в среднем до 22.00. Это позволит жителям комфортнее добираться до своего района в вечернее время. По результатам тестового периода мы получили хорошую обратную связь - воронежцы довольны нововведением, - отметил исполнительный директор «АТП-1» Владимир Георгиевский. - В настоящее время решаем вопрос об увеличении числа автобусов на маршруте.На сегодняшний день микрорайон с городом «соединяют» восемь автобусов, половина из которых новые, в том числе оснащенные автоматическими пандусами и местами для размещения колясок маломобильных граждан в рамках проекта «Доступная среда».