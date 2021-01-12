Телефоны «горячих линий» по коронавирусу в медицинских организациях Воронежской области возобновили работу после новогодних праздников. В департаменте здравоохранения обратили внимание, что некоторые номера изменились.Единая «горячая линия» по COVID-19 +7 (473) 210-04-61 (телефон многоканальный). Также работают:«горячая линия» Управления Роспотребнадзора по региону 8-800-201-59-78 (многоканальный).«горячая линия» облздрава +7 (473) 212-64-42 (если вы слышите длинные гудки после набора, значит номер в этот момент занят - это связано с особенностями IP-телефонии).Единая по России «горячая линия» по COVID-19 8-800-200-01-12 (многоканальный).Единая телефонная линия региона по вопросам профилактики COVID-19 «122». Позвонив по ним, вы можете получить необходимую информацию, а если понадобится, то вас соединят с поликлиникой, скорой помощью и другими службами.- Рекомендуем обращаться на «горячую линию» вашего медицинского учреждения, т.к. его специалисты располагают необходимой медицинской документацией и смогут помочь вам быстрее и эффективнее, чем «общие» колл-центры. Именно медицинские организации обеспечивают выход врача на дом, выполнение ПЦР-теста и динамическое наблюдение за состоянием здоровья больного при амбулаторном лечении, - отметили в департаменте.В списке телефонов «горячих линий» медорганизаций имеются и стационары, оказывающие помощь больным с коронавирусом. По ним можно обратиться для уточнения состояния больного, телефоны в таблице.