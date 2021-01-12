На новогодних праздниках печально закончились «покатушки» с «Пионерской» горки в Центральном парке. Там даже установлена табличка, предупреждающая, что катание здесь запрещено, потому что смертельно опасно. Тем не менее некоторых любителей экстрима это не останавливает. И вот результат. При скоростном спуске с горок серьезно пострадали три человека. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения.4 января один из посетителей парка получил травму спины. А на Рождество, 7 января, скорая приезжала, чтобы помочь еще двоим, ударившимся о деревья. Ни пол, ни возраст медики традиционно не называют, соблюдая инкогнито пациентов.Впрочем, год назад пострадавших было еще больше: 11 человек, в том числе семь детей.