За 11 января жертвами дистанционных мошенников стали 12 жителей региона. В общей сложности воронежцев обманули на 240 тысяч рублей.90 тысяч рублей собственными руками перевел аферистам 57-летний воронежец. Мужчина клюнул на стародавнюю байку с лжепредставителем банка. Ему позвонил якобы «персональный менеджер» финансового учреждения, сообщил, что его средства подверглись несанкционированному вмешательству и предложил защитить сбережения. А для этого нужно перевести деньги на «безопасный» счет. Мошенник продиктовал реквизиты чудо-счета и доверчивый мужчина перевел свои сбережения. После этого связь с неизвестным прервалась, а деньги улетучились.Будьте бдительны! На все предложения по телефону «из банка» отвечайте просто: зайду в ближайшее отделение и все уточню! И никому не сообщайте своих реквизитов, кодов с оборотной стороны карты и кодов из смс.