Департамент образования Воронежской области сообщил об изменении правил записи ребенка в первый класс.- Главное отличие - дата подачи заявления в образовательную организацию, - отметили в региональном ведомстве. - Прием документов для детей, имеющих приоритетное право, начнется с 1 апреля и продлится до 30 июня. Родители узнают о зачислении в первый класс в июле.Приоритетом пользуются те, кто подает заявление в школу по прописке, а также будущие первоклассники, братья и сестры, которых уже учатся в выбранной школе.Если родители хотят записать ребенка в школу не по прописке, и в ней не учатся его братья-сестры, тогда заявление можно подать с 6 июля по 5 сентября. Если в школе при этом уже не будет мест, в приеме могут отказать. В этом случае власти обещают помочь с подбором другой школы.Ребенка можно зачислить в школу с 6,5 лет и не позже восьми.Подать заявление можно лично в администрацию школы или оформить документы через портал госуслуг.