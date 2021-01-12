Штормовое предупреждение из-за метели и обильного снегопада объявили в Воронежской области 13 января. Информация об ухудшении погоды поступила от воронежского гидрометеоцентра. Об этом сообщили в ГУ МЧС 12 января.Погода сильно изменится со второй половины дня 13 января. И в областном центе, и местами в районах региона ожидается сильный снег, метель. Из-за чего на дорогах возникнут снежные заносы. Ветер усилится до 15-20м/с. Такая непогода продлится и в течение ночи 14 января. МЧС прочит быть внимательными на дорогах!