В Воронеже осудили двух подельников, помогавших мигрантам остаться на территории России. В 2018 году 39-летний мужчина и 33-летняя женщина организовали целый бизнес. В офисном помещении проводили незаконный прием экзаменов у иностранных граждан для последующей выдачи им сертификатов о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства РФ. Направляли результаты тестирования в МГУ имени Ломоносова, решением которого иностранным гражданам выдавались сертификаты, переводили документы мигрантов, заполняли от их имени заявления о выдаче вида на жительство, разрешения на временное проживание в Российской Федерации, а также собирали комплект документов, содержащий заведомо ложные сведения о владении иностранными гражданами русским языком, знании ими истории России и основ законодательства Российской Федерации. Их приезжие представляли в отделения по вопросам миграции на территории Воронежской области. И на основании поддельных документов иностранным гражданам выдали вид на жительство и оформили разрешение на временное проживание. За все это мигранты платили воронежцам.Ленинский суд назначил мужчине 2,5 года лишения свободы условно и штраф 60 тысяч рублей, а женщине - 2 года условно и штраф 50 тысяч рублей.