Житель Борисоглебска добился возмещения вреда с местной управляющей компании за упавшую на его автомобиль ветку. Городской суд взыскал с ООО «Управляющая компания «Управдом» материальный вред, причиненный его машине.Инцидент с рухнувшей веткой случился еще в конце сентября 2019 года около одной из многоэтажек в Северном микрорайоне города. Ночью были стильные порывы ветра. Через некоторое время владелец припаркованного во дворе Mersedes 500 обнаружил, что порывом ветра со стоящего дерева оторвало огромную ветку и она рухнула прямо на его автомобиль. В результате машина была сильно повреждена. Размер ущерба, по предварительной оценке, составил 459677 рублей.Дерево, с которого оторвало хлипкую ветку, находится на участке ООО «Управляющей компании «Управдом». Мужчина обратился к УК с претензией о добровольном возмещении причиненного материального вреда. Только вот с ответом руководство «управляшки» не спешило. Тогда владелец покореженного авто подал иск в суд. Он просил взыскать с ответчика более 459,6 тысяч материального ущерба и компенсацию морального вреда в 10 тысяч рублей.Борисоглебский суд частично удовлетворил требования истца и присудил управляющей компании выплатить 206 395 рублей. Пока решение суда в законную силу не вступило.