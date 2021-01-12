Фонд кино выделил субсидию пяти кинотеатрам Воронежской области. Кинотеатр «Уран» в Нововоронеже, «Октябрь» в Кантемировке, «Родина» в Эртиле, кинозал Центра досуга, народного творчества и краеведения в Боброве, кинозал районного дома культуры «Юбилейный» в Калаче получат более полутора миллионов рублей.Выделяемые средства они могут расходовать как на оплату труда и повышение квалификации сотрудников, так и на приобретение или техническое обслуживание кинотеатрального оборудования, оплату налогов и сборов, оплату расходов, связанных с борьбой по распространению коронавируса, оплату арендных платежей.