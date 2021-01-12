В Воронеже задержали подозреваемых в совершении серии краж из церквей. На новогодних каникулах обчистили четыре храма - в областном центре и в пригороде, в Новоусманском районе.Двоих мужчин 17 и 27 лет сначала подозревали в краже из воронежского храма. Воры в ночь с 1 на 2 января сбили навесной замок входной двери и похитили из церковной лавки восемь серебряных цепочек и 2500 рублей. Характер преступления показался полицейским знакомым. Выяснилось, что парни обчистили подобным образом и три храма в Новоусманском районе в ночь на 10 января 2021 года. Подозреваемые в поселке Шуберское забрались в церковь через окно и похитили деньги и ювелирные украшения После обокрали аналогичным способом храмы в селе Орлово и поселке Воля. Полицейские выяснили, что в одном налетов пригороде парням помогала 18-летняя жительница Воронежа.Общая сумма причиненного ущерба превысила 18 000 рублей. В время обысков дома у парней обнаружили часть похищенного.Им грозит до пяти лет лишения свободы.