Как сообщили в областной прокуратуре 12 января, директор кондитерской фабрики в Калачеевском районе попал под уголовное дело о невыплате зарплаты своим сотрудникам (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ).Долг перед 58 работниками компании «Пром Агро» составил 2,3 млн рублей. Сейчас деньги все выплачены. Ранее надзорное ведомство организовало проверку по поводу нарушения трудового законодательства на предприятии. В декабре стали известны ее результаты.Как пояснили в прокуратуре, задолженность сформировалась за период с сентября по ноябрь 2020-го, то есть более двух месяцев. Правоохранители подозревают, что деньги директор не выплачивал из корыстной или иной личной заинтересованности. Затем в дело вмешалась Государственная трудовая инспекция региона. После этого людям отдали честно заработанные «трудовые».Сейчас по делу ведется следствие.