Метеорологи дали предварительный прогноз погоды на крещенскую ночь. В отличие от многих предыдущих лет она будет классической – с сильным морозом.- 13 и 14 января ожидается сильный снегопад, - рассказали в Воронежском гидрометцентре. – Он связан с проходящим сильным циклоном. На смену ему, как всегда, придет антициклон. И он будет холодным. С 16 по 18 января, то есть, и на Крещение, в Воронеже возможны сильные морозы – до -20 градусов. А на востоке и юго-востоке области не исключено, что столбик термометра опустится даже до -25. Да и днем температура поднимется не сильно – до -15. Не исключено, что морозы продлятся до конца января.Надо сказать, что сама организация крещенских купаний в этом году пока находится в стадии обсуждения. Власти ищут способа, как избежать возможных массовых заражений коронавирусом.Если же вернуться к погоде, то прогноз на Крещение все-таки является среднесрочным, и поэтому еще может поменяться. А вот до 16 января примерная картина уже ясна.В ночь на среду, 13 января, вместо западного ветра подует восточный. Он принесет с собой -9 градусов, погода будет пасмурной. Днем вероятен небольшой снег. При этом чуть потеплеет – до -7.Ночью в четверг, 14 января, ожидается сильный снегопад и резкое усиление ветра – до 15-18 м/c при -7 градусах. Днем потеплеет до -2. Снег уже будет перемежаться с дождем.В ночь на пятницу, 15 января, ветер утихнет. Кроме того, прекратится снег. При этом будет пасмурно и похолодает до -9 градусов. Днем опять пойдет снег. Столбик термометра поднимется до -6 градусов.Ночью в субботу, 16 января, подует юго-западный ветер. Снег не прекратится, а мороз усилится до -16. Днем снова сменится ветер – на этот раз на западный. Снег уже будет слабенький, а температура поднимется до -9.